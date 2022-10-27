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جواهر

عاملة منزل تحاول قتل ابنة مخدوميها بهذه الطريقة الغربية

جواهر الشروق
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عاملة منزل تحاول قتل ابنة مخدوميها بهذه الطريقة الغربية

أقدمت عاملة منزل من جنسية أسوية على محاولة قتل ابنة مخدوميها في الكويت باستعمال مسحوق تنظيف.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد تلقت بلاغا يفيد بقيام عاملة منزلية من جنسية آسيوية بوضع مسحوق تنظيف في الأدوية الخاصة بطفلة مخدوميها التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، الأمر الذي دعا النيابة العامة إلى مباشرة إجراءات التحقيق بتوجيه السؤال لوالدي الطفلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال الطفلة إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل، ليتم استجواب العاملة عن تهمة الشروع بقتل الطفلة، وأصدرت قراراً بحجزها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق، وفق ما نشرته صحيفة ” الراي” الكويتية.

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