عامل “بمذبح الحراش” يقتل جاره طعنا بسبب “صفعة”!

التماس عقوبة الإعدام في حقه

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، توقيع عقوبة الإعدام في حق شاب ثلاثيني، عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لتورطه في إزهاق روح شاب آخر بطعنات سكين “جزارة” انتشله من مكان عمله بمذبح الحراش.

المتهم “ع. زهير” شاب في أواخر العقد الثالث موظف بمذبح الحراش، اعترف الأحد، بجريمة قتل بشعة اهتز لها حي طرابلس بحسين داي شهر فيفري الفارط، وصرح المتهم خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة أن وقائع ارتكابه للجريمة سبقتها استفزازات من طرف الضحية الذي كان يعتدي عليه بالضرب والسب والشتم حسب رواية المتهم.

وكشف الجاني أنه تلقى “صفعة” من الضحية أثناء خلاف بينهما فقرر وضع حد لتصرفاته والانتقام منه، ثم توجه نحو سوق “لعقيبة” بالعاصمة أين اقتنى حبوبا مهلوسة من نوع “صاروخ” ليتناولها قبل أن ينفّذ مخططه بعد تجهيز سلاح الجريمة الذي جلبه من مكان عمله بالمذبح وأخفاه بحظيرة السيارات، ليتحين فرصة تواجد الضحية “ر.جلال” برفقة أبناء حيه يمارسون لعبة “الدومينو” وباغته من الخلف موجها له طعنتين على مستوى الظهر كانتا كافيتين لإزهاق روحه متأثرا بنزيف رئوي حاد، حسب ما أكده تقرير الطبيب الشرعي بمستشفى نفيسة حمود “بارني” بحسين داي، لدى معاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وواصل المتهم تصريحاته قائلا أنّه تعود على إدمان الحبوب المهلوسة ولم تكن المرة الأولى، مبررا جريمته بضغوط تعرض لها من قبل الضحية الذي صفعه وأهانه مرات عديدة فقرر قتله ووضع حد لتصرفاته.

بالمقابل أنكر والد الضحية الذي استدعي من قبل المحكمة بصفته من ذوي الحقوق، كل ما ورد على لسان المتهم بخصوص استفزازات ابنه، قائلا أن معاملة الأخير له كانت جيدة كما استقبله مرات عديدة بمنزله.