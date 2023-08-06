عامل نظافة يخسر وظيفته بسبب ميسي

خسر أحد عمال النظافة العاملين في ملعب إنتر ميامي وظيفته بسبب توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على قميصه.

وتزامن تواجد الشاب كريستيان سالامانكا، الذي يعمل مع إحدى شركات النظافة المسؤولة عن التنظيف، في ملعب إنتر ميامي مع وجود نجمه المفضل ميسي.

وترك عامل النظافة مكانه وتوجه إلى حافلة النادي فور وصولها إلى الملعب، فقام برفع قميص منتخب الأرجنتين وطلب من ميسي التوقيع عليه.

ونجح الشاب كريستيان سالامانكا في الحصول على توقيع ميسي على القميص، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان، وفي وقت لاحق تلقى قرار فصله من العمل بشكل نهائي.

وقال الشاب، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ذا ميرور”، البريطانية: “جاء الأمن فورا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق”.