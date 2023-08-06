-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عامل نظافة يخسر وظيفته بسبب ميسي

عمر سلامي
  • 1004
  • 0
عامل نظافة يخسر وظيفته بسبب ميسي
أرشيف
ليونيل ميسي

خسر أحد عمال النظافة العاملين في ملعب إنتر ميامي وظيفته بسبب توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على قميصه.

وتزامن تواجد الشاب كريستيان سالامانكا، الذي يعمل مع إحدى شركات النظافة المسؤولة عن التنظيف، في ملعب إنتر ميامي مع وجود نجمه المفضل ميسي.

وترك عامل النظافة مكانه وتوجه إلى حافلة النادي فور وصولها إلى الملعب، فقام برفع قميص منتخب الأرجنتين وطلب من ميسي التوقيع عليه.

ونجح الشاب كريستيان سالامانكا في الحصول على توقيع ميسي على القميص، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان، وفي وقت لاحق تلقى قرار فصله من العمل بشكل نهائي.

وقال الشاب، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ذا ميرور”، البريطانية: “جاء الأمن فورا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق”.

مقالات ذات صلة
الجزائري بوزوق بديلا لميسي في صورة الشطرنج أمام رونالدو

الجزائري بوزوق بديلا لميسي في صورة الشطرنج أمام رونالدو

أمين غويري قد يلتحق بـ”الخضر” في سبتمبر المقبل

أمين غويري قد يلتحق بـ”الخضر” في سبتمبر المقبل

نادي “سانت غيلواز” البلجيكي يريد عمورة

نادي “سانت غيلواز” البلجيكي يريد عمورة

بطولة العرب للأندية.. طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

بطولة العرب للأندية.. طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

بالفيديو.. آيت نوري يبصم على هدف عالمي في ودية رين

بالفيديو.. آيت نوري يبصم على هدف عالمي في ودية رين

مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع المدافع الكرواتي غفارديول

مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع المدافع الكرواتي غفارديول

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد