عامل يقتل مسؤوله بمفك براغي لسرقة مبلغ 76 مليونا ببودواو

المتهم ظل في حالة فرار مدة 19 سنة

أقدم عامل بمستودع تجاري لتوزيع المشروبات بمنطقة بودواو غرب بومرداس على ارتكاب جريمة بشعة في حق مسير المحل، حيث ترصد له واعتدى عليه بواسطة مفك براغي على مستوى الرقبة وأزهق روحه من أجل سرقة مبلغ 76 مليون سنتيم كان الضحية بصدد وضعها في الخزانة .

ضحية قضية الحال التي عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، هو أب لأربعة أبناء وكان يشتغل محاسبا ومسيرا بمستودع تجاري خاص بالمشروبات لسنوات، كما يعرف بأخلاقه الحميدة لكن ما حدث أنه في شهر رمضان من سنة 2004 قام عامل بالمحل ينحدر من ولاية سطيف بالترصد له لغاية يوم تنفيذ جريمته، حيث اغتنم فرصة خروج كل العمال وبقاء الضحية بمفرده في المكتب ثم تهجم عليه، واعتدى عليه بواسطة مفك للبراغي بتوجيه عدة ضربات على مستوى الرقبة ثم استولى على مبلغ 76 مليونا كان الضحية بصدد وضعها في الخزانة ثم لاذ بالفرار وسلم جزءا من المبلغ لزوجته المتابعة إلى جانبه بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم ظل فارا من العدالة لمدة 19 سنة كاملة كونه رجع لولاية سطيف وكان في كل مرة يغير مقر سكناه حتى لا يتم الوصول إليه، لكن قبل أشهر قليلة أصدر أمر بالقبض ضده وتم توقيفه وأحيل على المحكمة، أين حاول هذا الأخير التملص من جريمته رغم مواجهته بأقوال الشهود الذين أسعفوا المجني عليه قبل لفظ أنفاسه وأكدوا أنه الفاعل.

ومن جهته، ممثل النيابة التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد، في حين أدانته المحكمة بـ 20 سنة سجنا نافذا.