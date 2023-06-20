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الجزائر

عام حبسا نافذا لامرأتين بتهمة نشر مواضيع البكالوريا

الشروق أونلاين
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عام حبسا نافذا لامرأتين بتهمة نشر مواضيع البكالوريا
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البكالوريا

أدانت محكمة سور الغزلان بولاية البويرة، امرأتين بعام حبسا نافذا وبمائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة لارتكابهما جنحة تسريب ونشر مواضيع وأجوبة البكالوريا.

وحسب بيان للمحكمة، فقد تورطت المتّهمتان في نشر مواضيع مادتي التاريخ والجغرافيا والفيزياء من امتحان البكالوريا، التي أجريت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ومثلت المتّهمتان أمام قسم الجنح مساء الإثنين، وفقا لإجراء المثول الفوري عن جنحة “تسريب ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”.

وقضت المحكمة بعقوبة عام حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري (10 مليون سنتيم) غرامة نافذة، طبقا لنص المواد 253 مكرر 6، و253 مكرر 7 من قانون العقوبات، يضيف البيان.

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