عام حبسا نافذا لمترشّح حرّ للبكالوريا لاتهامه بالغشّ في امتحان التربية الإسلامية

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة يوم الإثنين، حكما بمعاقبة مترشّح حرّ لامتحانات البكالوريا، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 مليون سنتيم. بعد ضبطه في حالة غشّ.

المتّهم كان يستعمل هاتفا نقالا يحتوي على دروس خاصة بمادة التربية الإسلامية، على مستوى دورة المياه، بمركز للامتحان في باب الزوار.

ويوم الأحد، ضبطت مترشحة حرّة أخرى، وهي تتلقى الإجابات الخاصة بامتحان اللغة العربية من طرف أحد الأشخاص، عبر سماعات هاتف نقال.

وسلّطت محكمة حسين الداي على هذه المتهمة عقوبة عامين حبسا نافذا. مع غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.

عام حبسا نافذا وغرامة مالية لمتّهم بنشر وتسريب أجوبة البكالوريا في الجلفة

وفي الجلفة، أصدرت محكمة حاسي بحبح، حكما بالحبس عاما نافذا مع غرامة مالية قيمتها 10 مليون سنتيم. ضدّ متّهم بنشر وتسريب أجوبة امتحان البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وضبط مترشّحة حرّة وشقيقتها في بجاية

كما أدانت محكمة بجاية اليوم، مترشحة حرّة لامتحان البكالوريا وشقيقتها بعام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة لكليهما. بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات.

وحسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة، فقد تمّ ضبط المترشحة وهي تتواصل مع شقيقتها عبر هاتف نقال خلال إجراء الامتحان. لتتمّ متابعتها عن طريق إجراء المثول الفوري.

وبعد المحاكمة، صدر حكم بإدانة المتّهمتين بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 50 ألف دينار (5 مليون سنتيم).

وتجرى امتحانات شهادة نهاية التعليم الثانوي (البكالوريا) منذ الأحد 9 جوان، وتستمرّ إلى غاية الخميس 13 جوان 2024.