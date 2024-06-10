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الجزائر

عام حبسا نافذا وغرامة مالية لمترشحة حرّة للبكالوريا وشقيقتها

الشروق أونلاين
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عام حبسا نافذا وغرامة مالية لمترشحة حرّة للبكالوريا وشقيقتها
أرشيف
مجلس القضاء

أدانت محكمة بجاية يوم الإثنين، مترشحة حرّة لامتحان البكالوريا وشقيقتها بعام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة لكليهما. بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات.

وحسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة، فقد تمّ ضبط المترشحة وهي تتواصل مع شقيقتها عبر هاتف نقال خلال إجراء الامتحان. لتتمّ متابعتها عن طريق إجراء المثول الفوري.

وبعد المحاكمة، صدر حكم بإدانة المتّهمتين بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 50 ألف دينار (5 مليون سنتيم).

وتجرى امتحانات شهادة نهاية التعليم الثانوي (البكالوريا) منذ الأحد 9 جوان، وتستمرّ إلى غاية الخميس 13 جوان 2024.

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