قالت منظمة الهجرة الدولية أن عام 2023 كان الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين حيث عرف العام ما يقرب 8600 حالة وفاة.

حسب المنظمة الأممية، توفي ما لا يقل عن 8565 شخصًا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، وفقًا للبيانات التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة .

وعرف عدد القتلى في عام 2023 زيادة مأساوية بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2022، وقال نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيلز، “بينما نحتفل بمرور عشر سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر أولاً كل هذه الأرواح التي فقدناها إن كل واحد منهم يمثل مأساة إنسانية رهيبة يتردد صداها بين العائلات والمجتمعات لسنوات قادمة.”

هذه الأرقام، تقول المنظمة، تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وقال نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيلز “بينما نحتفل بمرور عشر سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر أولاً كل هذه الأرواح التي فقدناها. إن كل واحد منهم يمثل مأساة إنسانية رهيبة يتردد صداها بين العائلات والمجتمعات لسنوات قادمة.”

وهذه الأرقام المروعة، تشير المنظمة “تذكير بأنه يجب علينا إعادة الالتزام باتخاذ إجراءات أكبر يمكن أن تضمن الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات من الآن إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن حياة أفضل. ”

ولا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط ​​هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق، مع ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء عام 2023. وهذا هو أعلى عدد من الوفيات يتم تسجيله في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2017.

أما على المستوى الإقليمي، فتم تسجيل أعداد غير مسبوقة من وفيات المهاجرين في جميع أنحاء أفريقيا، أين سجلت 1866 وفاة، أما في آسيا فتم تسجيل 2138 وفاة.

ومن المقدر أن تكون الأرقام الحقيقية “أعلى بكثير” وهذا بسبب التحديات في جمع البيانات خاصة في المواقع النائية، حسب نفس المصدر.