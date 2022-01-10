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عانى من تليّف الكبد بعد إصابته بكورونا.. رحيل الإعلامي المصري وائل الإبراشي

جواهر الشروق
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عانى من تليّف الكبد بعد إصابته بكورونا.. رحيل الإعلامي المصري وائل الإبراشي

توفي الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، مساء الأحد، بعد معاناته من تليف الكبد جراء إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

وأعلن خبر الوفاة نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وكان الإبراشي قد غاب عن شاشة الفضائية الأولى المصرية وعن تقديم برنامج “التاسعة”، منذ اكتشاف إصابته في ديسمبر 2020.

ودخل الإبراشي للعلاج داخل المستشفى، لكن معاناته مع آثار الفيروس الجانبية استمرت.

ولد الإبراشي عام 1963م بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا في جريدة روز اليوسف، ثم أصبح رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، حتى استقال منها.

وكان برنامج “التاسعة” عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام آخر برنامج يقدمه الفقيد، بعد أن قدم لعام تقريبا برنامج “كل يوم” خلفا لعمرو أديب على قناة “أون”.

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