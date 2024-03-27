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رياضة

“عانيتُ اكتئابا حادّا وكنت على بُعد شعرة من الانتحار”

الشروق الرياضي
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“عانيتُ اكتئابا حادّا وكنت على بُعد شعرة من الانتحار”
ح.م

اعترف اللاعب الدولي البرازيلي ريتشارليسون بِأنه أفلت بِأعجوبة من وضع حدّ لِحياته.

وفي أحدث ظهور له عبر شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية الأمريكية “إي آس بي آن”، كشف المهاجم ريتشارليسون عن تعرّضه لِاكتئاب حادّ في الفترة الأخيرة.

وأوضح لاعب نادي توتنهام الإنجليزي (26 سنة) – وهو يذرف الدّموع – بِأنه شعر وكأنه وصل إلى نقطة النّهاية في المشوار الرّياضي والحياة بِصفة عامّة.

وأضاف أنّه عانى اكتئابا حادّا، إلى درجة أنه عندما يُبحر في الشبكة العنكبوتية، يبحث في محرّك البحث الإلكتروني “جوجل” عن معاني ألفاظ مثل “انتحار” و”موت”.

واختتم ريتشارليسون يقول إن وضعيته الصحّية تحسّنت، وبدأ يتلمّس طريق النّجاة، بعد أن تلقّى مساعدات خارجية، وأيضا العلاج في مصحّة نفسية، وقال بِهذا الشّأن: ” حتّى في عائلتي، يوجد مَن يظن أنه إذا ذهب شخص ما إلى طبيب نفساني، فهو مجنون! لكنّني جرّبته ووجدت الأمر رائعا. إنّه مُجرّد أجمل اكتشاف قمت به في حياتي”.

ويُزيّن اللاعب ريتشارليسون سجّله بِعدّة تتويجات، أبرزها كأس أمريكا الجنوبية مع منتخب البرازيل عام 2019، وذهبية أولمبياد 2021.

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