“عايلة شوك” تستعرض تنوع الجزائر ولهذا فضلت الكوميديا على الدراما

يدخل أول تجربة في الكتابة طارق بوعرعارة لـ"الشروق":

يواصل نجم سلسلة “طيموشة” طارق بوعرعارة التميز، من خلال أدواره الكوميدية، حيث ظهر من جديد في شخصية “التيجاني” عبر سلسلة “عائلة شوك” التي خاض من خلالها تجربة الكتابة، ففتحت أمامه الشهية لإطلاق سيناريوهات كوميدية جديدة.

حدثنا عن ظروف ميلاد السلسلة..

انطلقت فكرة مشروع سلسلة “عايلة شوك” في فترة جائحة كورونا، حيث اقترحت على المنتج والمخرج يحي مزاحم كتابة عمل تلفزيوني بسيط، في شكل سيتكوم، تدور كل أحداثه داخل منزل، فكانت البداية بكتابة حلقات لا تتجاوز 13 دقيقة، وبعد قبول المشروع، قمنا ببعض التعديلات سواء من ناحية الكتابة أم حتى المواضيع المتناولة والمدة الزمنية التي انتقلت من 13 إلى 20 دقيقة لكل حلقة.

هل كانت لديك فكرة مسبقة عن الممثلين في أثناء الكتابة؟

ركزت في البداية على دورين أساسيين في مرحلة الكتابة، الأول متعلق بشخصية “رقية” التي كتبت على مقاس الممثلة فطيمة حليلو، فأخذت بعين الاعتبار كل التفاصيل المتعلقة بالممثلة سواء من حيث طريقة كلامها أو أدائها للدور، والثاني خاص بدور “التيجاني” الذي أديته شخصيا، الذي كان في مخيلتي منذ سنوات فحاولت تجسيده بمزيج من السذاجة والحيلة التي تمكن “التيجاني” من تحقيق ما يريده.

لم اخترت “الكوميديا” على الدراما في كتابة السلسلة؟

أنا معروف بالحس الفكاهي والكوميدي في حياتي اليومية والشخصية،لذا حاولت مشاركة هذا الجانب مع الجمهور حتى في الكتابة، فاخترت موضوعا بسيطا ومليئا بالأحداث في نفس الوقت حتى أخلق نوعا من الحركة في السلسلة التي جمعت من خلالها عدة شخصيات بثقافات وولايات مختلفة وهدف واحد وهو حب المال فامتهنوا السرقة بطريقة هزلية خلقت الفرجة لدى المشاهد، حيث كتبت الحلقات الـ12 بشكل منفصل، لتتطور بعدها إلى مسلسل مترابط نكتشف من خلاله أصول كل شخصية ودوافعها للسرقة.

هل فتح لك نجاح السلسلة الشهية لتكرار تجربة الكتابة في المستقبل؟

يجب الإشارة إلى أن سلسلة “عايلة شوك” ليست أول تجربة لي في الكتابة، ولكنها أول عمل يرى النور ويعرض للجمهور، فقد سبق لي أن كتبت سيناريو سلسلة “إسعاف كوم” للتلفزيون الجزائري والتي لم تعرض لأسباب مجهولة، بالإضافة إلى سيناريوهات كوميدية أخرى في طور الانجاز وبعضها ينتظر فرصة التجسيد على الشاشة على غرار فيلم “رانا جينا”، وعدة مسلسلات أبرزها “حكايات محطة”، “البوصطة”، و”سلطان زمانو”.