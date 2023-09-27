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جواهر

عباءة جورجينا تشعل حرب التعليقات بين السعوديين والمغربيين

نادية شريف
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عباءة جورجينا تشعل حرب التعليقات بين السعوديين والمغربيين
حساب جورجينا على إنستغرام
جورجينا رودريغز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعباءة

أشعلت عباءة جورجينا رودريغز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي ارتدتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حرب التعليقات بين السعوديين والمغربيين.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، الذي يتابعها فيه أكثر من 51 مليون شخص عبر العالم، صورتها يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يوافق الـ23 سبتمبر من كل عام، حيث خطفت الأنظار بعباءة خضراء.

وفي الوقت الذي أثنى نشطاء على الإطلالة العربية للعارضة الإسبانية، أشعل نشطاء من المغرب فتيل الحرب مع سعوديين بزعم أن العباءة تخص دولتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وعلق الكثيرون بعلم المغرب في إشارة إلى أن العباءة مغربية، بينما طالب آخرون جورجينا بذكر أصل اللباس، المسمى حسبهم بـ “السفيفة المغربية”، التي تشتهر بصناعتها مدينة صفرو القريبة من فاس.

وأعربت ناشطات سعوديات عن استغرابهن من السرقة المغربية الممنهجة لتراث الشعوب، خاصة الجزائري، مؤكدات أن ما ارتدته شريكة رونالدو عباءة عربية مستوحاة من “البشت الحساوي”، الذي تعود صناعته لآلاف السنين في منطقة الخليج.

و”البشت الحساوي”، كان يُسمى سابقا بالعباءة للرجال والنساء وتتنوع تطريزات أطرافه، منها المثولث والمتوسع والمروبع والمخومس والملكي وغيرها من الأسماء.

وأشار البعض إلى أن تشابه الثقافات بين البلدان العربية أمر وارد، خاصة مع الفتوحات العربية التي انطلقت من الجزيرة العربية نحو مشارق الأرض ومغاربها، حتى وصلت الشمال الإفريقي والمغرب.

يذكر أن عارضة الأزياء الإسبانية احتفلت مع السعوديين بيومهم الوطني بالعباءة والبخور والقهوة العربية.

وسبق لجورجينا أن ارتدت العباءة، مرة خلال حفل الاستقبال الأسطوري الذي أقيم لرونالدو لحظة انضمامه إلى نادي النصر السعودي، ومرة في الدوحة خلال حضورها إحدى مباريات كأس العالم دعما له.

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