عباءة جورجينا تشعل حرب التعليقات بين السعوديين والمغربيين
أشعلت عباءة جورجينا رودريغز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي ارتدتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حرب التعليقات بين السعوديين والمغربيين.
ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، الذي يتابعها فيه أكثر من 51 مليون شخص عبر العالم، صورتها يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يوافق الـ23 سبتمبر من كل عام، حيث خطفت الأنظار بعباءة خضراء.
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وفي الوقت الذي أثنى نشطاء على الإطلالة العربية للعارضة الإسبانية، أشعل نشطاء من المغرب فتيل الحرب مع سعوديين بزعم أن العباءة تخص دولتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
اطلالة جورجينا عباءة بلمسة مغربية 🇲🇦 من تصميم المصممة المغربية سناء الحداد صاحبة ماركة “جبادور ” pic.twitter.com/G6VdH329xf
— الخـنساء (@alkhasnaae) September 26, 2023
وعلق الكثيرون بعلم المغرب في إشارة إلى أن العباءة مغربية، بينما طالب آخرون جورجينا بذكر أصل اللباس، المسمى حسبهم بـ “السفيفة المغربية”، التي تشتهر بصناعتها مدينة صفرو القريبة من فاس.
وأعربت ناشطات سعوديات عن استغرابهن من السرقة المغربية الممنهجة لتراث الشعوب، خاصة الجزائري، مؤكدات أن ما ارتدته شريكة رونالدو عباءة عربية مستوحاة من “البشت الحساوي”، الذي تعود صناعته لآلاف السنين في منطقة الخليج.
لبس جورجينا هو سعودي صممته سعوديه مستوحى من عباءة البشت السعوديه العربيه انتهى ما نبي كثرة كلام، والعباءه جميله ومناسبه للاحتفال الوطني السعودي احتفالًا بجزء من التراث السعودي الغني المتنوع. مع السلامه
— noufthespeaker (@Nouf43986022) September 25, 2023
و”البشت الحساوي”، كان يُسمى سابقا بالعباءة للرجال والنساء وتتنوع تطريزات أطرافه، منها المثولث والمتوسع والمروبع والمخومس والملكي وغيرها من الأسماء.
عباءة جورجينا مستوحاة من البشت الحساوي، وليست من الزي المغربي كما يُقال pic.twitter.com/MhEPF9yuZx
— بشاير الشريدة |﮼١٧٢٧م 🇸🇦 (@Besha244) September 26, 2023
عباية جورجينا مستوحاة من ( البشت الحساوي ) و تعود صناعتها لآلاف السنين في منطقة الخليج و كان يُسمى بالعباءة سابقاً للرجال و النساء و تتنوع دقات أو تطريزات أطراف البشت منها المثولث و المتوسع و المروبع و المخومس و الملكي و غيرها من الأسماء pic.twitter.com/hcaNqESlJQ
— وجدان فاشن (@wejdanfashion) September 25, 2023
وأشار البعض إلى أن تشابه الثقافات بين البلدان العربية أمر وارد، خاصة مع الفتوحات العربية التي انطلقت من الجزيرة العربية نحو مشارق الأرض ومغاربها، حتى وصلت الشمال الإفريقي والمغرب.
يذكر أن عارضة الأزياء الإسبانية احتفلت مع السعوديين بيومهم الوطني بالعباءة والبخور والقهوة العربية.
جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي بالعباءة والبخور والقهوة العربية .. pic.twitter.com/fbfNeOElvt
— Omama (@rafelnabeel312) September 23, 2023
وسبق لجورجينا أن ارتدت العباءة، مرة خلال حفل الاستقبال الأسطوري الذي أقيم لرونالدو لحظة انضمامه إلى نادي النصر السعودي، ومرة في الدوحة خلال حضورها إحدى مباريات كأس العالم دعما له.
ظهرت بالعباءة.. جورجينا رودريغيز ترافق رونالدو خلال حفل تقديمه pic.twitter.com/dnhW7q4Ok6
— Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) January 3, 2023
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