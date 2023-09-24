عبارة “لاعبات غانا يُشبهنّ الرّجال” تُكلّف مدرّبة رواندا عقوبة الإيقاف

جمّد اتحاد رواندا لِكرة القدم مهام مدرّبة منتخب بلاده لِفئة الإناث غريس نيناوومونتو، على خلفية تصريحات إعلامية مُثيرة للجدل.

وقال اتحاد الكرة الرواندي في أحدث بيان له، إنّه عاقب المدرّبة الوطنية غريس نيناوومونتو بِالإيقاف، على أن تمثل أمام مكتب لجنة الإنضباط في الأيّام القليلة المقبلة.

وأضاف أن المدرّبة غريس نيناوومونتو لن تُشرف على منتخب رواندا النّسوي، في مواجهة المُضيّف الغاني هذا الثلاثاء. لِحساب إيّاب الدور الأوّل من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 لِصنف الإناث.

وكانت المدرّبة الرواندية غريس نيناوومونتو قد أبدت انزعاجها من القوّة البدنية الهائلة، والمهارت الفنية التي أبدتها لاعبات منتخب غانا للإناث. وصرّحت لِوسائل الإعلام المحلّي: “نعتقد أن لديهنّ (لاعبات منتخب غانا) هرمونات ذكورية. هؤلاء فتيات مثل الرّجال!”.

وخسر منتخب رواندا للإناث بِنتيجة ثقيلة (0-7) أمام الضّيف الغاني، الأربعاء الماضي. بِرسم ذهاب الدور الأوّل من تصفيات “الكان” النّسوي.

وتُظهر الصورتان المُدرجتان أدناه التشكيل الأساسي لِمنتخب غانا إناث، الفائز بِسُباعية نظيفة خارج القواعد على مُنافسه الرواندي، وأيضا لقطة من هذه المباراة.