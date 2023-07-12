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عباس في مخيّم جنين: أشكر الجزائر بلد المليون شهيد على دعمها لسكان المخيّم (فيديو)

الشروق أونلاين
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عباس في مخيّم جنين: أشكر الجزائر بلد المليون شهيد على دعمها لسكان المخيّم (فيديو)
ح.م
محمود عباس في مخيّم جنين

في أول زيارة يقوم بها إلى مخيّم جنين منذ 11 عاما، جدّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم الأربعاء شكره للجزائر، على ما قدمته من دعم للمخيّم وسكانه عقب العدوان الصهيوني الأخير.

واستهل عباس جولته في مخيم جنين، بوضع إكليل من الزهور على أضرحة الشهداء، قبل أن يتفقد آثار الدمار الذي خلفه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عباس في كلمته بالمناسبة:”أشكر كل من قدم الدعم لجنين ومخيمها، خاصة الجزائر بلد المليون شهيد”. معربا عن أمله في أن يقدم الجميع الدعم لاستكمال الإعمار.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي، عن قرار بمنح مساهمة مالية قيمتها 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين في الضفة الغربية ومخيّمها، عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 140 آخرين، وتدمير عشرات المباني.

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