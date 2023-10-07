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عباس لبلينكن: ممارسات الاحتلال وراء تفجّر الوضع في قطاع غزة

الشروق أونلاين
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عباس لبلينكن: ممارسات الاحتلال وراء تفجّر الوضع في قطاع غزة
أرشيف
لقاء سابق بين عباس وبلينكن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء السبت، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدّد عباس في حديثه مع بلينكن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، على “ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي”. مؤكدا أن “ممارسات الاحتلال، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وراء تفجّر الوضع في القطاع”.

وتابع الرئيس الفلسطيني بأن “عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه”.

قبل أن يدعو إلى “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي”. ليردّ بلينكن بأن بلاده “تعمل مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الحاصل”، يضيف المصدر.

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