عباس للرئيس تبون: الجزائر منذ الأزل تؤيد الشعب الفلسطيني  ظالما أو مظلوما (فيديو)

في نيويورك

اجتمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين بنيويورك، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أطلع عباس الرئيس تبون على “آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني”.

كما ثمّن الرئيس الفلسطيني “مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة”. مشيدا بـ”دعمها التاريخي للشعب الفلسطيني ظالما أو مظلوما”.

وجاء في حديث عباس مع الرئيس تبون:

تشرفت بلقاء أخي فخامة الرئيس تبون، وقد التقينا أكثر من مرة، وتحدثنا في كل القضايا التي تهم البلدين والشعبين وكذلك القضية الفلسطينية. والتي نعرف موقف الجزائر منها تاريخيا، وأقول بصراحة إن الجزائر تاريخيا ومنذ الأزل وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتؤيده ظالما أو مظلوما. وهذا الشعار الذي رفع في الجزائر في يوم من الأيام، لا زال مطبقا إلى يومنا هذا. الجزائر تؤيد الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف وتدعمه، نحن نعرف هذا. ونؤكد أننا لم نحتج أي شيء إلا وكانت الجزائر سباقة في تقديمه للشعب الفلسطيني.

“وتقدم عباس بالشكر للجزائر على مواقفها الثابتة والداعمة لدولة فلسطين وشعبها. وعلى جهودها المباركة في مسألة المصالحة الوطنية”، يضيف المصدر.