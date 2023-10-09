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عباس يدعو لتدخّل فوري من الأمم المتحدة لوقف عدوان الاحتلال ضد غزة

الشروق أونلاين
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عباس يدعو لتدخّل فوري من الأمم المتحدة لوقف عدوان الاحتلال ضد غزة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

طالب رئيس فلسطين محمود عباس يوم الإثنين، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وشدد عباس في اتصال مع الأمين الأممي العام أنطونيو غوتيريش على “أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة”. مؤكدا “ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع”.

 كما جدد الرئيس الفلسطيني أن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة، هو الحل السياسي. بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.

من جهته، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة. إلى جامب إجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد.

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