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عباس يعتمد الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

الشروق أونلاين
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عباس يعتمد الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى
ثائر غنايم/وفا
رئيس الوزراء المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس عباس لنيل الثقة، الخميس 28 مارس 2024.

اعتمد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، اليوم الخميس 28 مارس.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيلة المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

ليصدر بموجب ذلك الرئيس عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وحسب ذات المصدر، أكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية.

كما تضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي.

كذلك يشمل برنامج حكومة محمد مصطفى خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

تضمن البرنامج أيضا تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الأحد 31 مارس.

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