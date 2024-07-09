عباقرة الرياضيات من تموشنت يتأهلون للمنافسة العالمية بألمانيا

حصدوا المراتب الأولى في المسابقة العربية بتونس

احتفالات وتكريم مميز حظي به تلاميذ أكاديمية “سوروبان مكعب” بعين تموشنت الإثنين، بمسبح مركب الكراييب، وسط أجواء من الفرحة والحماس، كونهم أبطالا حصدوا المراتب الأولى عن جدارة واستحقاق في مسابقة عباقرة العرب للرياضيات الذهنية و”الفاست مات” بمدينة سوسة بتونس، ما جعلهم يتأهلون إلى البطولة العالمية المزمع إجراؤها بدولة ألمانيا شهر سبتمبر المقبل.

الأبطال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و13 سنة نافسوا عباقرة مختلف الدول العربية المشاركة والبالغ عددها 6 دول تضم 350 مشارك متسابق في جميع المستويات، حيث تصدرت الجزائر المراتب الأولى بعد منافسة قوية، كما صرح به الأبطال لـ”الشروق”، كالبطل العبقري “سراج رقيق عبد المؤمن” المتحصل على المرتبة الثانية عربيا في فئته، والعبقرية “بلعابد جهان” المتحصلة على المرتبة الثالثة في فئتها عربيا، إلى جانب العبقري “بوحسون محمد عبد العزيز” صاحب المرتبة الخامسة عربيا في فئته، وعبقري العرب “صديق أكرم”، إلى جانب مراتب أخرى مشرفة لبطلتين واعدتين هما “غازي رحاب” و”بن ميرة فرح”.

هذه البطولة التي اعتبرت فريدة من نوعها نظرا للمستوى العالي للمشاركين من فلسطين ومصر وليبيا واليمن وتونس.. وصعوبة الاختبار على المتنافسين، لكن رغم كل ذلك، تمكن عباقرة عين تموشنت الممثلون للجزائر، من الظفر بالمراتب الأولى وتشريف العلم الجزائري بمدينة سوسة التونسية، ضاربين موعدا مع النهائي بدولة ألمانيا كما أكده مدربهم صانع الأبطال “محمد بلعربي محمد”.