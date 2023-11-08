عبدلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدرجة الثانية الفرنسية

يتواجد الدولي الجزائري حيماد عبدلي ضمن قائمة المرشحين للظفر بجائزة لاعب الشهر في الدرجة الثانية الفرنسية.

وسيتنافس عبدلي مع الثنائي إبراهيم سيسوكو، وباب ميسا با، على جائزة أفضل لاعب في الدرجة الثانية الفرنسية، خلال شهر أكتوبر الماضي.

Ils ont fêté Halloween et terrorisé leurs adversaires de @Ligue2BKT pendant tout le mois d’octobre 👻 Himad Abdelli ⚫️⚪️

Pape Meïssa Ba 🔵⚪️

Ibrahim Sissoko 🟢 🗳️ Votez ici pour votre favori sur https://t.co/7j58y5maif#tropheesunfp pic.twitter.com/Y92TzBUq58 — UNFP (@UNFP) November 7, 2023

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “إكس”، تويتر سابقا، عن ترشيح عبدلي، لجائزة لاعب الشهر، نظير تألقه مع فريقه خلال شهر أكتوبر.