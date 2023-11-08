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رياضة

عبدلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدرجة الثانية الفرنسية

عمر سلامي
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عبدلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدرجة الثانية الفرنسية
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حيماد عبدلي

يتواجد الدولي الجزائري حيماد عبدلي ضمن قائمة المرشحين للظفر بجائزة لاعب الشهر في الدرجة الثانية الفرنسية.

وسيتنافس عبدلي مع الثنائي إبراهيم سيسوكو، وباب ميسا با، على جائزة أفضل لاعب في الدرجة الثانية الفرنسية، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “إكس”، تويتر سابقا، عن ترشيح عبدلي، لجائزة لاعب الشهر، نظير تألقه مع فريقه خلال شهر أكتوبر.

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