عبدلي وفرحات يقودان أنجي للفوز على تروا

قاد الثنائي الجزائري حيماد عبدلي وزين الدين فرحات، فريقهما أنجي للفوز على تروا في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

وفاز نادي أنجي على مضيّفه بنتيجة عريضة، أربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث انتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل زين الدين فرحات الهدق الثاني لفريقه في د 33، في حين وقع حيماد عبدلي الهدف الرابع في د55 من المباراة.

ولعب عبدلي كامل أطوار المباراة، بينما استبدل فرحات في د77 ، كما عرفت المباراة مشاركة فريد الملالي الذي دخل بديلا في د70.

ويحتل نادي أنجي صدارة ترتيب الدرجة الثانية الفرنسية، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن الملاحق نادي أوكسير.