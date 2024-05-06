عبدلي يكشف عن أوّل هدف له عند نهاية الموسم الحالي

كشف اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي، عن أوّل هدف يصبو هذه الأيّام إلى تحقيقه.

وفي أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “واست فرانس”، قال عبدلي إنه مُصمّم على إعادة فريقه أونجي إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي. الحظيرة الرياضية التي غادرها عند نهاية الموسم الماضي.

وأضاف أن الطموح لا يكتمل إلّا بِتحقيق الصعود بِطريقة مباشرة، في إشارة إلى تصدّر لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني، أو التموقع ثانيا عند إسدال الستار. ذلك أن صاحب الرتبة الثالثة يُجبر على خوض مواجهة السدّ مع فريق المركز الـ 16 لِبطولة القسم الأوّل.

وقبل جولتَين عن نهاية فعّاليات بطولة القسم الثاني الفرنسي، يتموقع فريق أونجي ثالثا بِمجموع 64 نقطة، وهو الرّصيد ذاته للوصيف سانت إيتيان، لكن الفريق الأخير يملك أحسن فارق أهداف (+18/ +13). ويتصدّر اللائحة نادي أوكسير بِمجموع 70 نقطة.

وشارك حمد عبدلي في 33 مباراة لِحساب منافسة “الليغ 2″، وسجّل 9 أهداف، متصدّرا اللائحة في فريقه أونجي. كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين.