عبدلي يُسجّل ومواطنه عبد الجليل يردّ عليه

سجّل اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي مساء السبت، أوّل هدف في المقابلات التحضيرية للموسم الجديد.

ولعب موسط الميدان الهجومي عبدلي أوّل لقاء له منذ نهاية الموسم الماضي، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، من عمر المباراة الودّية لِفريقه أونجي والمُنافس نادي شولي الفرنسيَين.

وتمكّن عبدلي من تسجيل الهدف الأخير لِفريقه أونجي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86، لِمباراة انتهت لِمصلحة نادي شولي بِنتيجة (5-4).

وفي الطرف المُقابل، أمضى الهدف الرّابع لِفريق شولي اللاعب الجزائري الآخر أسامة عبد الجليل، في الوقت بدل الضّائع (90+1). وهو مهاجم سبق له تقمّص أزياء أندية شبيبة القبائل ودفاع تاجنانت واتحاد العاصمة (الصّورة المُدرجة أدناه).

وتنتظر حمد عبدلي وفريقه أونجي مباراة تحضيرية أخرى، تُجرى أمام نادي لومون الفرنسي مساء الأربعاء المقبل.