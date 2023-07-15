-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عبدلي يُسجّل ومواطنه عبد الجليل يردّ عليه

علي بهلولي
  • 249
  • 0
عبدلي يُسجّل ومواطنه عبد الجليل يردّ عليه
ح.م
حمد عبدلي

سجّل اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي مساء السبت، أوّل هدف في المقابلات التحضيرية للموسم الجديد.

ولعب موسط الميدان الهجومي عبدلي أوّل لقاء له منذ نهاية الموسم الماضي، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، من عمر المباراة الودّية لِفريقه أونجي والمُنافس نادي شولي الفرنسيَين.

وتمكّن عبدلي من تسجيل الهدف الأخير لِفريقه أونجي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86، لِمباراة انتهت لِمصلحة نادي شولي بِنتيجة (5-4).

وفي الطرف المُقابل، أمضى الهدف الرّابع لِفريق شولي اللاعب الجزائري الآخر أسامة عبد الجليل، في الوقت بدل الضّائع (90+1). وهو مهاجم سبق له تقمّص أزياء أندية شبيبة القبائل ودفاع تاجنانت واتحاد العاصمة (الصّورة المُدرجة أدناه).

وتنتظر حمد عبدلي وفريقه أونجي مباراة تحضيرية أخرى، تُجرى أمام نادي لومون الفرنسي مساء الأربعاء المقبل.

مقالات ذات صلة
زفيزف يخسر سباق انتخابات تنفيذية “الكاف”

زفيزف يخسر سباق انتخابات تنفيذية “الكاف”

المهازل تتواصل.. الأربعاء وبارادو وجها لوجه لتفادي السقوط

المهازل تتواصل.. الأربعاء وبارادو وجها لوجه لتفادي السقوط

الألعاب العربية.. الجزائر ترفع رصيدها إلى 200 ميدالية

الألعاب العربية.. الجزائر ترفع رصيدها إلى 200 ميدالية

خرجات سياحية لفائدة الوفود المشاركة إلى معالم أثرية بوهران

خرجات سياحية لفائدة الوفود المشاركة إلى معالم أثرية بوهران

الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز البرونزية

الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز البرونزية

المنتخب الأولمبي يكتفي بِالمركز الرابع

المنتخب الأولمبي يكتفي بِالمركز الرابع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد