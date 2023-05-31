عبدلي يُعلّق على قرار تمثيل ألوان “الخضر”

علّق الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري حمد عبدلي مساء الأربعاء، على قرار استلام دعوة تمثيل ألوان “الخضر”.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد وجّه الدّعوة إلى 26 لاعبا، بينهم متوسّط ميدان هجوم فريق أونجي الفرنسي.

وكتب عبدلي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“: “فخور بِتمثيل بلدي. تحيا الجزائر”.

وكان حمد عبدلي سهرة السبت الماضي، قد سجّل هدفا أنيقا، في مباراة فريقه أونجي والضّيف نادي تروا، بِرسم الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الفرنسية. كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).