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رياضة

عبدلي يُنقذ فريقه من فخّ الخسارة

علي بهلولي
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عبدلي يُنقذ فريقه من فخّ الخسارة
ح.م
حمد عبدلي.

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي فريقه أونجي الفرنسي مساء السبت، من فخّ الخسارة.

وكان الفريق الزّائر لافال مُتقدّما في النتيجة بِهدف أمضاه في الدقيقة الـ 4، وعادل صانع الألعاب عبدلي الكفّة لِمصلحة نادي أونجي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 87.

ولُعبت هذه المباراة في إطار الجولة الـ 31 من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني.

ورفع عبدلي غلّته إلى 7 أهداف في بطولة “اللّيغ 2″، فضلا عن امتلاكه رصيد تمريرتَين حاسمتَين، وهدف آخر في كأس فرنسا.

وعلى غرار عبدلي، شارك مواطنه وزميله المهاجم فريد الملالي أساسيا في هذه المباراة.

وبات فريق أونجي يجمع 54 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي لافال الرّتبة الـ 4 بِرصيد 49 نقطة.

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