عبد الحق إتشعلي يقرّر الاعتزال دولياو يراسل الفاف

القائمة أرسلت إلى الهيئة الدولية قبل التاريخ المحدد

قرر الحكم الدولي المساعد عبد الحق اتشعلي، رسميا، وضع حد لمشواره التحكيمي، وتم تعويضه بابن مدينة قسنطينة بن عميرة محمد، فيما ضمت القائمة ثلاثة حكام رئيسيين جدد وهم السادة بن يحي، ثوابتي والعائد بوخالفة في حين تم تجريد الثلاثي أعراب، عبيد شارف، وبوكواسة إلياس من الشارة الدولية لأسباب متعددة.

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم للشروق، إن الحكم الدولي المساعد عبد الحق اتشعلي، قرر رسميا التوقف عن التحكيم مباشرة بعد كأس العالم بقطر، المقررة نهاية السنة، والتي سيشارك فيها رفقة الدوليين مصطفى غربال ومقران قوراري.

وقال اشتعلي في الرسالة التي وجهها إلى لجنة التحكيم: “أضع حدا لمشواري التحكيمي مع نهاية السنة”، ويعتبر ابن مدينة تلمسان أحد أحسن ما أنجب التحكيم الجزائري في السنوات الأخيرة، من مواليد 1981، شارك في كل المنافسات التي تشرف عليها الكاف والفيفا، حيث سبق له المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا، نهائي رابطة الأبطال، كأس السوبر، وكأس العالم للأندية، وسيشارك هذه السنة ولثالث مرة في كأس العالم 2022، وهو رقم لم يسبق لأي حكم جزائري أن حققه من قبل.

وحسب أحد المختصين فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيطلب من اتشعلي الانضمام إلى لجنة التحكيم ومرافقة الثنائي مجيبة وحيمودي ومساعدتهما حيث يملك من التجربة وما تمكنه من خدمة التحكيم مستقبلا.

وعن خليفة اتشعلي قال مصدر من الفاف إن الحكم المتألق منذ سنوات ابن مدينة قسنطينة، بن عميرة محمد هو من سينضم إلى قائمة الحكام الدوليين المساعدين. الحكم الصاعد من مواليد 1986 بدأ مشواره التحكيمي سنة 2003 رفقة الحكم السابق بهلول عبد القادر الذي وضع له اللبنة الأولى للتحكيم، ثم نال شارة حكم جهوي سنة 2008، ثم حكم مابين الرابطات سنة 2011 مع بلعيد لكارن (فئة الحكام الشباب المتألقين)، رفقة عديد الحكام على غرار بوكواسة، بن براهم، بوخالفة زرهوني وغيرهم، لينضم بعدها إلى طاقم تحكيم فريد بهلول سنة 2014، وعاشوري سنة 2015، ثم عبيد شارف من 2016 إلى يومنا هذا، وأدار أول لقاء في القسم الأول سنة 2016 رفقة عبيد شارف.

وضمت القائمة التي أرسلت إلى الفيفا سبع حكام رئيسين وهم السادة: غربال، بن براهم، بوكواسة الياس، بن يحي، ثوابتي، بوخالفة، إضافة إلى سبع حكام مساعدين وهم قوراري، بن عميرة، بن براهم، عبان، بوزيت، سراج، براهيم حملاوي.

وفي نفس السياق أكد مصدر من الأمانة العامة للفاف أن القائمة النهائية أرسلت يوم 24 سبتمبر أي 24 ساعة قبل التاريخ المحدد…وينتظر أن يتم الموافقة عن القائمة باعتبار أنها أرسلت في الآجال المحددة.

وعلى صعيد آخر عرفت الجولة الخامسة من الرابطة الأولى أداء تحكيميا في المستوى ولم يتسبب أصحاب الزي الأسود في أي أخطاء مؤثرة، حيث تألق بامتياز حكم مباراة شباب قسنيطينة أمام مولودية وهران، عزرين أنس وطاقمه، والذي نال الإشادة والتقدير من الفريقين، مثله مثل كل الحكام هذه الجولة، علما أن لجنة التحكيم كانت قد اجتمعت بالحكام الذين أداروا الجولات الأولى وناقشت معهم عديد القضايا، خاصة الأخطاء التي ارتكبت في الجولات الأولى، حيث أشهرت اللجنة سيفها في وجه بعض الحكام الذين إرتكبوا أخطاء أثرت على نتائج المقابلات، وقررت توقيفهم لعدد من اللقاءات وإعطائهم فرصة التدارك في الجولات القادمة.

يذكر أن الحكم الدولي غربال سيكون غدا الثلاثاء حكما رابعا في لقاء المنتخب الجزائري أمام نيجيريا المقرر بداية من الساعة الثامنة ليلا، في مباراة يديرها الحكم التونسي الحكم الدولي التونسي محرز المالكي الذي نال الشارة الدولية سنة 2019 ويساعده الثنائي فوزي الجريدي ويامن الملولشي.