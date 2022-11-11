عبد الحق بن شيخة يستقيل من تدريب نهضة بركان

بعد فشله في التأهل لدوري المجموعات بكأس الكاف

قرر مدرب نهضة بركان المغربي الجزائرين عبد الحق بن شيخة، الاستقالة من منصبه بعد أن فشل في التأهل لدوري المجموعات بكأس الكاف.

وبحسب بيان نادي بركان المغربي، تم عقد اجتماع طارئ مع عبد الحق بن شيخة، وتمّ خلاله الوقوف على حصيلة الفريق من بداية الموسم إلى الآن. وتابع أنه تقرر الانفصال عن عبد الحق وفسخ العقد، كما شكر مجلس الإدارة المدرب بن شيخة على عمله، متمنيا له النجاح في تجاربه المقبلة. وتقدم مجلس الإدارة بالاعتذار لمكونات الفريق خاصة جماهيره، ووعده بتجاوز هذه المرحلة وأنه سيوافي جماهيره بكل المستجدات والتغييرات المقبلة.

وودع نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفدرالية، البطولة ذاتها من دور الـ 32 الثاني، بعد تعادله سلبيا أمام الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة التي جرت على الملعب البلدي ببركان. وتأهل الفريق التونسي لدور المجموعات مستفيدا من فوزه في الذهاب (1-0)، والتعادل في المغرب بدون أهداف.

وكان المدرب عبد الحق بن شيخة، قاد شهر سبتمبر المنصرم ناديه نهضة بركان المغربي، للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على الوداد البيضاوي بثنائية دون رد، في مباراة لعبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.