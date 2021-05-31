عبد الحميد الدبيبة: الجزائر هي الأخ الأكبر لليبيا

قال إنها مؤهلة لقيادة ودعم المصالحة الليبية

جانب من استقبال الرئيس تبون مع رئيس الحكومة الليبية

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن الجزائر مؤهلة لقيادة ودعم المصالحة الليبية بسبب موقفها الحيادي، وهي بالنسبة لبلاده بمثابة الأخ الأكبر.

وقال الدبيبة، الأحد، في تصريح صحفي بعد لقائه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه طلب من الرئيس تبون دعم المصالحة الداخلية الليبية الليبية وقيادتها بسبب الموقف الحيادي للجزائر، مؤكدا على دورها المهم والمحوري في تعزيز المصالحة واستكمال مسار الحل السياسي في بلاده.

وشدد على ان ليبيا تنظر للجزائر على أنها بمثابة الأخ الأكبر.

وقال الدبيبة حول اللقاءات التي جمعت الوفد الليبي بنظيره الجزائري،”ركزنا على كافة المجالات خاصة المجال الأمني ومجابهة التحديات التي تحيط ببلدينا وتأمين الحدود”.

وأضاف الدبيبة “كما تطرقنا إلى اتفاقيات مكافحة الجريمة العابرة وحماية حدودنا المشتركة ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للمرتزقة المتواجدين في صحرائنا الكبيرة”.

كما أكد الدبيبة على أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة.

وشكر الدبيبة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على كرم الضيافة التي لمسها الوفد الليبي خلال زيارته للجزائر.