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رياضة

عبد الحميد زوبا.. وجه آخر من فريق جبهة التحرير يرحل

الشروق أونلاين
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عبد الحميد زوبا.. وجه آخر من فريق جبهة التحرير يرحل

فقد فريق جبهة التحرير وجها آخر من الوجوه التي صنعت أمجاده، الأربعاء، بوفاة اللاعب المدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبد الحميد زوبا عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

 ونعت وزارة الشباب والرياضة لاعب جبهة التحرير عبد الحميد زوبا وأشارت إلى أن الفقيد يُعدّ قامة من قامات الرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم خاصة، ومثال للأخلاق والروح الرياضية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة إلى أسرة الفقيد، وإلى كافة الأسرة الرياضية والكروية .

من جهته نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وفاة لاعب جبهة التحرير والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبد الحميد زوبا مقدما تعازيه لعائلة الفقيد.

ويذكر أن المدرب الراحل عبد الحميد زوبا من مواليد 1932، ببلوغين بالعاصمة.

احترف زوبا في سنوات الخمسينيات والستينيات بفرنسا وفي سنة 1958 غادر أوروبا والتحق بفريق جبهة التحرير.

وبعد الاستقلال التحق زوبا بفريق “أف سي غرونج” الذي ينشط في البطولة السويسرية كمدرب ولاعب.

كما درب زوبا المنتخب الجزائري لكرة القدم سنوات: 1969 – 1971  ، 1982 -1984، 1996 – 1997، 2001 – 2001 .

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