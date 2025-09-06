عبد الرحمن دغموم يدخل اهتمامات الأهلي المصري

نظرا إلى مستوياته المميزة مع النادي المصري البورسعيدي

وضعت لجنة مختصة بالنادي الأهلي المصري، اللاعب عبد الرحمن دغموم، نجم خط وسط النادي المصري البورسعيدي، تحت دائرة الاهتمام في الفترة الأخيرة، بعد متابعة دقيقة لمستوياته المميزة مع فريقه خلال الموسم الجاري، بحسب ما أكدته مصادر صحفية مصرية.

وعلى الرغم من التوتر التاريخي في العلاقات بين الأهلي والمصري، فإن انتقال بعض اللاعبين مؤخرًا بين الناديين، مثل صلاح محسن الذي رحل للمصري عبر البيع النهائي، وعمر الساعي الذي انضم على سبيل الإعارة، ساهم في تخفيف حدة هذه العلاقة وفتح المجال لمتابعة بعض العناصر المميزة داخل الفريق البورسعيدي.

ويُعد دغموم أحد أبرز المواهب التي لفتت الأنظار بقوة في الدوري المصري، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية ومرونة تكتيكية تجعله قادرًا على اللعب في أكثر من مركز سواء في وسط الملعب أو على الأطراف، وهو ما يمنحه قيمة مضاعفة في خطط أي جهاز فني.

ويمتد عقد اللاعب مع النادي المصري حتى عام 2027، فيما تُقدر قيمته التسويقية بنحو 600 ألف يورو، إلا أن ذلك لم يمنع لجنة التعاقدات في الأهلي من مراقبته عن قرب، خصوصًا في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم الخطوط الأمامية مع اقتراب المغربي أشرف بن شرقي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ويحظى اللاعب، الذي ما زال في سن صغيرة، بترشيحات قوية من بعض وكلاء اللاعبين الذين عرضوا خدماته على إدارة الأهلي، مؤكدين أنه يمثل إضافة فنية كبيرة في المستقبل، وهو ما جعل لجنة الاسكاوتنج تستمر في تقييمه بدقة قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن الدخول في مفاوضات مع النادي المصري.

الجدير بالذكر أن عبد الرحمن دغموم يُعد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق البورسعيدي منذ انضمامه، وشارك في العديد من المباريات مؤكدًا امتلاكه شخصية قوية داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يزيد من فرص دخوله ضمن دائرة اهتمامات الأهلي بشكل أكبر في الفترة المقبلة.