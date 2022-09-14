عبد الرحمن مهداوي يوارى الثرى بمقبرة قاريدي

وجوه بارزة شيّعت جنازته

ووري الثرى، الأربعاء، بمقبرة قاريدي بالقبة، المدرب الوطني السابق لكرة القدم، عبد الرحمن مهداوي، عن عمر ناهز الـ73 سنة، بعد مرض عضال، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية وأصدقاء المرحوم .

وبعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعزيه لعائلة الفقيد عبد الرحمن مهداوي مدرب المنتخب الوطني الأسبق والمنتخب العسكري لكرة القدم وللأسرة الرياضية، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والمغفرة.

كما قدم الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحه، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، أصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة عبد الرحمن مهداوي،عبر التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف العديد من الشخصيات الرياضية، معتبرينه أحد أحسن المدربين الذين أنجبتهم الكرة الجزائرية.

ويعتبر مهداوي أحد التقنيين الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الكرة الجزائرية، فبالإضافة إلى توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني في سنوات التسعينات (1990)، وكذا المنتخب الوطني العسكري الذي توج معه بلقب الألعاب العالمية 2011 بريو دي جانيرو(البرازيل) على حساب المنتخب المصري بنتيجة (1-0)، تولى المرحوم عبد الرحمان مهداوي كذلك عدة مناصب على مستوى المديرية الفنية الوطنية للاتحادية (فاف)، فضلا عن إشرافه على العارضة الفنية لعدة أندية منها وداد تلمسان، مولودية الجزائر، نصر حسين داي.

وكان لفقيد الكرة الجزائرية كذلك تجربة بالخارج، تولى فيها الإشراف على فريقي النصر والتعاون (المملكة العربية السعودية)، قبل توليه رفقة المرحوم عبد الحميد زوبا مهمة تدريب فريق أهلي بن غازي الليبي.