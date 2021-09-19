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رياضة
بطل اليونان لكرة اليد يقتنع بإمكانيات الدولي الجزائري

عبد الرحيم برياح ينضم إلى “آيك أثينا” اليوناني

ع. ع
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عبد الرحيم برياح ينضم إلى “آيك أثينا” اليوناني

أعلن نادي آيك أثينا اليوناني تعاقده مع اللاعب الدولي الجزائري عبد الرحيم برياح قادماً من نادي المجمع الرياضي البترولي بعقد يمتد لموسم واحد ليلتحق بمواطنه سفيان بن جيلالي اللاعب المحوري المنضم حديثا لصفوف فريق العاصمة اليونانية.

يذكر أن فريق آيك أثينا هو حامل لقب البطولة اليونانية في آخر موسمين كما توج في الموسم الماضي بكأس اليونان ولقب بطولة التحدي الأوروبية التي تعد البطولة الاوروبية الثالثة من حيث المستوى والأهمية بعد رابطة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وسيكون الثنائي الجزائري معنيا بالمشاركة مع الفريق اليوناني في مسابقة الدوري الأوروبي لهذا الموسم إبتداء من دور المجموعات مثلما هو الحال بالنسبة للاعب الدولي مصطفى حاج صدوق مع فريقه الجديد بفادي فينترتور السويسري فيما يسعى اللاعب الدولي أيوب عبدي لبلوغ دور المجموعات مع فريق فينيكس تولوز الفرنسي المطالب بتخطي الأدوار التصفوية.

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