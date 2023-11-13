عبد الرحيم دغموم يستأنف التدريبات

بدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، تدريبات الجري، تمهيداً للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بحسب ما كشفته مصادر صحفية مصرية.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم إلى قائمة الفريق في جانفي المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة في بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي، وكان الجزائري قد قطع شوطاً كبيراً في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في نهائي كأس الرابطة، التي انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضاً برنامجه التأهيلي.