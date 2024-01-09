عبد الرحيم دغموم يعود لفريق النادي المصري في جانفي الجاري

اللاعب تعافي تماما من إصابته بالرباط الصليبي

كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي المصري عن موقف الجزائري عبد الرحيم دغموم من العودة إلى قائمة الفريق خلال جانفي الجاري.

وقال مصدر بمجلس إدارة النادي المصري في تصريحات صحفية: “إن اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم سوف يعود إلى قائمة الفريق خلال جانفي الجاري”. وأكد المصدر أن اللاعب تعافي تماما من إصابته بالرباط الصليبي وأصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال المرحلة المقبلة،وأشار إلى أن كل ما تردد بأن التقرير الطبي هو من يحدّد عودته لقائمة الفريق غير صحيح لأن اللائحة تؤكد أن أي لاعب يتواجد على قائمة الانتظار لابد من قيده في قائمة جانفي الشتوية وإلا سوف يقوم بفسخ تعاقده من طرف واحد مع مطالبته بقيمة عقده مع الفريق بشكل كامل.

ويدرس مسؤولو النادي المصري البورسعيدي بعد استطلاع رأي علي ماهر المدير الفني للفريق، إعارة مهاجم الفريق الكاميروني فرانك إيتوغا لمدة ستة أشهر خلال انتقالات جانفي الجارية، وذلك لقيد الجزائري عبد الرحيم دغموم بقائمة الفريق بعد عودته من الإصابة، بسبب كثرة عدد المحترفين بالفريق والذي وصل عددهم بعد عودة دغموم إلى 6 محترفين.