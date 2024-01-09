-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
اللاعب تعافي تماما من إصابته بالرباط الصليبي

عبد الرحيم دغموم يعود لفريق النادي المصري في جانفي الجاري

ع.ع
  • 26
  • 0
عبد الرحيم دغموم يعود لفريق النادي المصري في جانفي الجاري

كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي المصري عن موقف الجزائري عبد الرحيم دغموم من العودة إلى قائمة الفريق خلال جانفي الجاري.

وقال مصدر بمجلس إدارة النادي المصري في تصريحات صحفية: “إن اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم سوف يعود إلى قائمة الفريق خلال جانفي الجاري”. وأكد المصدر أن اللاعب تعافي تماما من إصابته بالرباط الصليبي وأصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال المرحلة المقبلة،وأشار إلى أن كل ما تردد بأن التقرير الطبي هو من يحدّد عودته لقائمة الفريق غير صحيح لأن اللائحة تؤكد أن أي لاعب يتواجد على قائمة الانتظار لابد من قيده في قائمة جانفي الشتوية وإلا سوف يقوم بفسخ تعاقده من طرف واحد مع مطالبته بقيمة عقده مع الفريق بشكل كامل.

ويدرس مسؤولو النادي المصري البورسعيدي بعد استطلاع رأي علي ماهر المدير الفني للفريق، إعارة مهاجم الفريق الكاميروني فرانك إيتوغا لمدة ستة أشهر خلال انتقالات جانفي الجارية، وذلك لقيد الجزائري عبد الرحيم دغموم بقائمة الفريق بعد عودته من الإصابة، بسبب كثرة عدد المحترفين بالفريق والذي وصل عددهم بعد عودة دغموم إلى 6 محترفين.

مقالات ذات صلة
محرز يهدد عرش لخضر بلومي في كأس إفريقيا

محرز يهدد عرش لخضر بلومي في كأس إفريقيا

آخر تدريبات “الخضر” كانت بِحضور كلّ اللاعبين

آخر تدريبات “الخضر” كانت بِحضور كلّ اللاعبين

هل تتحوّل الجهة اليسرى إلى مصدر قوة ومتعة للخضر

هل تتحوّل الجهة اليسرى إلى مصدر قوة ومتعة للخضر

هكذا عاقبت إدارة نادي نابولي لاعبيها

هكذا عاقبت إدارة نادي نابولي لاعبيها

بِالفيديو: لمّا واجه بلومي مُنافسه بيكنباور وسجّل ضدّه هدفا

بِالفيديو: لمّا واجه بلومي مُنافسه بيكنباور وسجّل ضدّه هدفا

ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد قبل البطولة الإفريقية

ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد قبل البطولة الإفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد