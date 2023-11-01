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رياضة
بعد التعافى من القطع الصليبي

عبد الرحيم دغموم يقترب من العودة إلى الملاعب

ع. ع
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عبد الرحيم دغموم يقترب من العودة إلى الملاعب

كشف اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري، عن اقتراب عودته إلى الملاعب في الفترة المقبلة، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة بنهاية الموسم الماضي.

ونشر دغموم صورة عبر حسابه الشخصي على انستغرام واضعاً ساعة رملية تشير إلى اقتراب عودته، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الأخيرة استعداداً للعودة إلى الملاعب.

ويدرس مسؤولو النادي المصري، إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، إلى قائمة الفريق في يناير المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة في بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي، وكان الجزائري قد قطع شوطاً كبيراً في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في نهائي كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضاً برنامجه التأهيلي.

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