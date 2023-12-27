تم انتخاب النائب عن حركة مجتمع السلم، “حمس” عبد السلام بشاغة رئيسا للشبكة البرلمانية للشباب.

وأكد النائب عبد السلام بشاغة، في تصريح لـ “الشروق أونلاين”، أن الشبكة البرلمانية للشباب فضاء استحدث مؤخرا يضم 94 نائبا لا يتجاوز سنهم الـ 40 سنة.

وأضاف النائب الفائز برئاسة الشبكة أن الهدف منها أن تكون فضاء للحوار والتشاور بين البرلمانيين الشباب وأن يكونوا صوتا للشباب داخل البرلمان لرفع انشغالاتهم والعمل على انخراطهم في الحياة السياسية على كافة المستويات.

كما تعمل الشبكة البرلمانية للشباب على العمل التشاوري مع الشبكات الدولية النظيرة، من أجل تبادل الخبرات والتجارب معها.

وللإشارة فقد أفاد المجلس الشعبي الوطني في منشور له أن نتائج انتخاب المكتب أفرزت فوز النواب العمالي بهجة، شكشاك سهيلة، طالبي خولة، حاجي فاطمة الزهراء، ميلودي رشيد، قاسيمي عبد العزيز، بشاغة عبد السلام، عولمي عمار وعباش حسين.

وبعد عملية انتخاب ثانية بين أعضاء المكتب، عادت رئاسة الشبكة البرلمانية للشباب إلى النائب بشاغة عبد السلام.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني أن عمليتي الانتخاب أشرف عليهما نائبا رئيس المجلس، هجيرة عباس وهاني احسن بمقر المجلس.