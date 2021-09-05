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رياضة

عبد السلام وادو يرحب بـ”الخضر” في المغرب

سليم.ع
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عبد السلام وادو يرحب بـ”الخضر” في المغرب

رحب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، بالمنتخب الجزائري، الذي سيحل ضيفا على المغرب بداية من الإثنين تحسبا لمواجهة بوركينافاسو..
وكتب المغربي وادو على حسابه الخاص، على “تويتر”، منشورا يرحب فيه بـ”الخضر”، حيث قال: ” أصدقائي الأعزاء، بعد الترحيب الكبير الذي حظيت به في الجزائر، أهلا ومرحبا بكم في المغرب”.
وأضاف وادو: ” المغرب معروف بكرمه وحسن الضيافة، وقيمنا وتاريخنا المشترك، من أجل مستقبل مشرق..مرحبا بالجميع”.
ويأتي ترحيب المغربي عبد السلام وادو، ليؤكد علاقته القوية وحبه للمنتخب الوطنين الذي أجرى معه عدة تربصات خاصة بالتدريب، منذ قدوم الناخب الوطني جمال بلماضي”.
وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد أكد خلال الندوة الصحفية الأخيرة، أن الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب، لن تؤثر على سفرية “الخضر” إلى مراكش لمواجهة بوركينافاسو.

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