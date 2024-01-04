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الجزائر

عبد العزيز بلعيد يعلن عدم ترشحه لرئاسة جبهة المستقبل

الشروق أونلاين
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عبد العزيز بلعيد يعلن عدم ترشحه لرئاسة جبهة المستقبل
ح.م
عبد العزيز بلعيد

أعلن رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم الخميس، عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب، الذي يعقد مؤتمره الثالث بداية من  11  جانفي الجاري.

بلعيد قال في تصريح لوسائل الإعلام عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب، أن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس جبهة المستقبل “قرار شخصي، يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على تماسك الحزب واستمرار نضاله”.

وأضاف بلعيد يقول إن حزبه “سيواصل العمل من أجل تحقيق مبادئه وأهدافه المرجعية، المتمثلة في المساهمة في إثراء الساحة السياسية، وبناء جزائر قوية في مختلف المجالات”.

ودعا السياسي ذاته بالمناسبة، مناضلي جبهة المستقبل إلى “العمل والوحدة، من أجل تعزيز مكانة الحزب، الذي اتخذ مبدأ الديمقراطية منهجا في تسيير شؤونه الداخلية، بعيدا عن كل أشكال الإقصاء”.

كما تحدث بلعيد حول “أبرز المحطات التاريخية التي شهدها تطور تشكيلته السياسية، التي تحضر لعقد مؤتمرها الثالث”. مؤكدا “مواصلة العمل إلى غاية تسليم المشعل للقيادة الجديدة”.

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