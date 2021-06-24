عبد العزيز جراد سيقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الخميس

يقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، منتصف نهار الخميس، استقالته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد اعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “تبعًا لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني،بتاريخ 12 ذي القعدة 1442،الموافق لـ 23جوان 2021، يقدم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،اليوم،في الساعة 11:30 صباحًا، وذلك طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور”.