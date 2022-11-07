عبد الغني عميار: النزلاء سيشاركون في مشروع إطلاق وصيانة السد الأخضر

أشرف على انطلاق حملة جني الزيتون في مؤسسة البيئة المفتوحة بباتنة

كشف، الإثنين، عبد الغني عميار، المدير الفرعي للتكوين و تشغيل المساجين بالمديرية العامة لإدارة السجون، غداة إشرافه رفقة النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة، مصطفى بن عنان ، على عملية انطلاق حملة جني الزيتون، بمؤسسة البيئة المفتوحة ببوكعبن بلدية وادي الشعبة دائرة باتنة، بأن نزلاء السجون الذين ينتمون لمؤسسات البيئة المفتوحة، سيشاركون في مشروع أعادة غرس السد الأخضر و صيانة مساحاته، بخاصة و أن عددا من هذه المؤسسات تقع في الولايات الواقعة بالهضاب العليا التي يشملها المشروع، تحصيلا لخبرة سابقة بعدما شارك 1541 سجين في استصلاح 3400 هكتار من الأراضي الفلاحية بين أعوام 2012 و 2017.

وأوضح عميار بأن التعليم والتكوين داخل هذه المؤسسات يهدف إلى منح النزلاء فرصة إيجابية ليكونونا ايجابين، حيث يزوال 5000 سجين دروس محو الأمية، فيما تمنح مؤسسات البيئة المفتوحة تكوينا لهم بالتعاون مع عدة قطاعات مثل الفلاحة والغابات والصيد البحري والتكوين المهني على اكتساب شهادات تتيح لهم الاندماج في المحيط الاجتماعي والمهني، ناهيك عن استفادتهم من آلية تسمح لهم بالحصول على قروض لبدء مشروعاتهم.

وكشف المدير المركزي على أن مؤسسات البيئة المفتوحة المنتشرة على مستوى التراب الوطني، أنتجت العام الفارط، 2021، 20 طنا من الأسماك، و1000 قنطار من الشعير، و400 قنطار من القمح، و15.000 لتر من زيت الزيتون، في حين بلغت الأراضي المستصلحة 900 هكتار، تتشكل من 100.000 شجرة مثمرة بينها قرابة 40.000 شجرة زيتون، و25.000 شجرة حمضيات، ومساحات أخرى من النخيل في المناطق الصحراوية.

ويجري في المستقبل القريب، استصلاح 1000 هكتار بتيميمون، و500 هكتار في المنيعة، و400 هكتار في غرداية، و1000 هكتار بالمدية، ومساحات أخرى بباتنة والعبادلة.