عبد الفتاح السيسي يتقدم بأوراق ترشحه لعهدة ثالثة

تقدم عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، حسب ما أعلن عنه اليوم الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 7 أكتوبر، بأوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، حسب ما نقله الإعلام المصري عن الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وقد قال مدير الجهاز التنفيذي لهيئة الانتخابات، أحمد بنداري، أن ممثل السيسي القانوني، محمود فوزي، قدم أوراق ترشح السيسي الرسمية اليوم للترشح للإنتخابات.

حسب أحمد البنداري، الذي عقد لقاءا صحفيا، فقد تقدم ممثل السيسي، إلى مقر الهيئة ظهر اليوم، مرفقا بتزكيات أعضاء مجلس النواب التى تم تحريرها للمرشح الرئاسي، وبلغ عددها 424 تزكية، بالإضافة إلى مليون و131 ألف تأييد وثقها المواطنين لمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، حسب ما نقله الإعلام المصري.

كما سحب ممثل عبد الفتاح السيسي أيضا، حسب ذات المصدر، نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وقام بملء البيانات ووقع على كافة الاقرارات المطلوبة. كما سلم أيضا تقارير الكشف الطبى لعبد الفتاح السيسي، والذى وقعه بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.