عبد القادر بدران يبقى في تونس للالتحاق بتحضيرات الترجي

قالت مصادر صحفية إن اللاعب عبد القادر بدران، بقي في تونس ولم يغادر مع بعثة منتخب الجزائر بعد أن منحه المدرب جمال بلماضي ترخيصا للالتحاق بفريقه الترجي الرياضي التونسي الذي يستعد للمواجهة الهامة التي ستجمعه يوم السبت القادم في ملعب رادس، بالأهلي المصري في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد القادر بدران كان قد التحق بمنتخب الجزائر منذ بداية جوان الجاري كما حل مع بعثة محاربي الصحراء الخميس الماضي بتونس لكن جمال بلماضي لم يشركه في مباراة أمس ضد منتخب تونس وأبقاه ضمن الاحتياطيين بعد أن كان قد أشركه في المباراة الودية الأولى ضد موريتانيا كأساسي. وسيخوض منتخب الجزائر الخميس القادم مباراة ودية ضد ليبيريا. وواصل منتخب الجزائر سلسلة انتصاراته الرائعة، وفاز بالمباراة الودية التي جمعته بمضيفه منتخب تونس (0-2)، أمس الجمعة، على ملعب “حمادي العقربي”.