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رياضة

عبد القادر بدران يصاب على  مستوى الأنف

ط. بوغراب
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عبد القادر بدران يصاب على  مستوى الأنف

تعرض الدولي الجزائري، ومدافع نادي ضمك السعودي، عبد القادر بدران، إلى إصابة على مستوى الأنف، في لقاء ناديه أمام الأخدود الجمعة لحساب الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن ابن مدينة البليدة، أصيب على مستوى الأنف خلال تنافسه على كرة هوائية مع مهاجم فريق الأخدود، حيث أوضحت ذات الصحيفة، نقلا عن مصادرها الخاصة بأن اللاعب خضع لفحوصات معمقة بمستشفى “الحياة الطبي” في خميس مشيط، الراعي الطبي للنادي، لتحديد نوعية إصابته ومدة غيابه عن الميادين.

وخرج بدران من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، منذ الإقصاء في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون المؤهلة إلى المونديال، حيث غاب عن تربصات الخضر في الفترة الماضية، بعد ما كان أساسيا خلال كان الكاميرون السابقة.

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