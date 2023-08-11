عبد القادر جريو يجمع نصوص كاتب ياسين في “ثورة”

في عمل مسرحي تم إنتاجه تخليدا لستينية الاستقلال

يقدم المسرح الجهوي لسيدي بلعباس، مساء اليوم، العرض الشرفي الاول لاخر انتاجاته المسرحية بعنوان “ثورة” التي اعد نصها الثنائي يوسف ميلة والممثل هشام بوسهلة عن “الجثة المطوقة” ونصوص كاتب ياسين، من تصميم عبد القادر جريو وتنفيذ اخراج عبد الاله مربوح.

ويحظى العمل المسرحي الجديد “ثورة”، بحسب مدير مسرح سيدي بلعباس الجهوي، رشيد جرورو بدعم وزارة الثقافة والفنون، حيث تم انتاجه في ضوء الاحتفاليات المخلدة لستينية الاستقلال، فيما تروي المسرحية احداث مجموعة من الشباب الثوار ضمن فضاء تاريخي غير محدد،فكل واحد منهم يريد لنفسه نصيبا من السمعة والزعامة مما سيؤدي بهم الى مأساة انسانية تتكرر في كل ثورة.

وتعد “نجمة” و”مريان” اصل هذه التراجيديا التي كتبها يوسف ميلة وهشام بوسهلة عن الجثة المطوقة و”الاجداد يزدادون شراسة” لكاتب ياسين، حيث سيشارك في اداء ادوارها ثلة من الممثلين على غرار نوال بن عيسى، سعاد جناتي، عبد الاله مربوح، عبد الله جلاب جلاب، احمد بن خال، ابو بكر الصديق بن عيسى واحمد سهلي، والذين سيحركون شخوص العمل المسرحي ضمن فضاء سينوغرافي من تصميم يوسف عابد وتنفيذ حمزة عراب، كما وقع عبد القادر صوفي موسيقى العرض فيما اسندت مهمة الكوريغرافيا لرياض بروال ليجتمع الفريق تحت ادارة مصمم العرض عبد القادر جريو وتنفيذ الاخراج من طرف عبد الاله مربوح.

للتذكير، استلهم نص “الجثة المطوقة” لكاتب ياسين من الأحداث الدامية للثامن ماي 1945، التي شكلت رد فعل عنيفا من المستعمر الفرنسي على مظاهرات الجزائريين المطالبة بالاستقلال التي راح ضحيتها 45 ألف متظاهر وقد شارك ياسين في هذه المظاهرات وهو لا يزال في ريعان شبابه، حيث اعتقل على اثرها وفصل من المدرسة،

كما يعد نص ”الجثة المطوقة” جزءا هاما من مجموعة أعمال كاتب ياسين التي يصور من خلالها حياة القسوة تحت الاحتلال بأسلوب ادبي ينفض الغبار عن الواقع السياسي والاجتماعي، كما تعد المسرحية مثالا عن كفاح الشعب الجزائري من خلال التراجيديا الواقعية من جهة ووسيلة لادانة الاستعمار وممارساته في حق الشعب الجزائري.

كما يشترك نص “الجثة المطوقة” بنص ”الأجداد يزدادون شراسة” من خلال تناول نضال الشعب الجزائري ضد الاحتلال وارتباط حاضر الشعب الجزائري بماضيه وجذوره ودفاع الاجداد المستميت في سبيل نيل الحرية بالانتفاضة ضد كل اشكال الاحتلال والتعذيب التي كان يمارسها الاحتلال في حق الجزائريين.