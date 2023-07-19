عبد القادر جويمعة.. أصغر ناجحي البكالوريا عمره 16 سنة

حصل على معدل بـ19.29

حقق الطالب عبد القادر رسيم جويمعة أعلى معدل ولائي بباتنة في نتائج شهادة البكالوريا، حينما نال 19.29 ليكون بذلك رابع متفوق على المستوى الوطني، وأصغر تلميذ بالقطر الجزائري، حيث لا يتعدى عمره 16 سنة.

ويدرس التلميذ المتفوق في شعبة العلوم التجريبية بثانوية الإخوة العمراني وسط باتنة، وقال في تصريحات أولية لوفود إعلامية رافقت جلسة تكريمه من قبل السلطات العمومية لولاية باتنة، بأنه يحلم أن يكون طبيبا بما أن جل أفراد عائلته يعملون في هذا السلك، فأمه أسيل تركية دكتورة معروفة كما أن خاله هيثم تركية دكتور معروف أيضا، فيما يشغل والده أحمد جويمعة منصب مدير معهد الهندسة المعمارية والعمران بباتنة.

وفي لفتة تدل على روح الوفاء والعرفان فضل النجيب إهداء نتيجته لأساتذته وعائلته دون أن ينسى جده لا لسبب سوى لأنه كما قال “أحمل اسمه عبد القادر”.

وحقق عبد القادر تفوقا ونبوغا منذ الصغر، حيث كان دائما ما يحصل على علامات ومعدلات متفوقة من المرحلة الابتدائية مرورا بالمتوسط وأخيرا في شهادة البكالوريا، حيث يكشف “كان منتظرا أن أنجح نظرا للمعدلات المحصلة طيلة مشواري الدراسي، لكني ما توقعت اعتلاء الرتبة الأولى ولائيا، والرابعة وطنيا، وهذا يشرفني ويشرف عائلتي وأقاربي وولايتي”.

وحظي الفتى الذهبي، ليلة أول أمس، بزيارة تكريمية من قبل والي ولاية باتنة ومدير التربية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، لتقديم التبريكات، حيث أهدي مصحفا وشالا بألوان الراية الوطنية، في انتظار استفادته من تكريم رسمي كما جرت التقاليد الوطنية سواء على المستوى الولائي أو المركزي.