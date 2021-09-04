عبد القادر دحدوح يتهم أطرافا بمحاولة المساس باستقرار المؤسسة

انفراج أزمة الرواتب في ديوان تسيير الممتلكات الثقافية

أعلن مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، والوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى عن انفراج أزمة المؤسستين والتوصل إلى اتفاق بصب رواتب العمال بعد نحو خمسة أشهر.

وكتب المدير دحدوح عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك قائلا: “بعد انفراج أزمة تأخر الرواتب، يطيب لي أن أقدم جزيل الشكر والعرفان إلى كافة عمال الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، وعمال الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى على صبرهم وتفهمهم ظروف المؤسستين، ووقوفهم معنا، إطارات وعمالا، طيلة خمسة أشهر في الوكالة، وثلاثة أشهر في الديوان دون راتب”.

واتهم المدير في سياق كلامه أطرافا بمحاولة الاستثمار في مشاكل العمال وزعزعة امن واستقرار المؤسستين، حيث أشار دحدوح في تغريدته قائلا: “بالرغم من محاولات البعض المساس باستقرار المؤسستين، إلا أن العمال أبانوا عن حس ووعي كبير بأهمية الاستقرار الذي كان دافعا أساسيا، ومحفزا قويا لرفع التحدي، وتخطي المرحلة… إلى هؤلاء العمال جميعا أقدم تحية إجلال وإكبار… دمتم أوفياء للمؤسستين والوطن”.

للإشارة، عاشت الوكالة الوطنية للمشاريع الثقافية الكبرى وديوان تسير الممتلكات الثقافية أوضاعا صعبة نتيجة الصعوبات المالية التي أدت إلى توقف رواتب عمالها، وقد قاد عمال هذه المؤسسات حركات احتجاجية ضد الوصاية، مطالبين في كل مرة بتسوية الأمور، وانتهى الأمر بالوزيرة السابقة، بن دودة، إلى تعيين عبد القادر دحدوح مديرا عاما بالنيابة لوكالة المشاريع الثقافية الكبرى في مارس الماضي، بعد الزوبعة التي أثارتها تنحية المدير السابق عبد القادر قصاب، حيث كشف يومها دحدوح في ندوة صحفية أنه ماض في إصلاح المؤسسة والعمل على محاربة الفساد وتقديم كافة الملفات التي يثبت فيها تجاوزات للعدالة.