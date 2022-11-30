عبد القادر فضيل: بوفاة عثمان سعدي فقدت اللغة العربية ركيزة من الركائز

عدّد الخبير التربوي، وإطار وزارة التربية السابق، عبد القادر فضيل في اتصال مع “الشروق”، خصال ومناقب المرحوم عثمان سعدي، فذكر أنه كان المسؤول الأول عن لجنة حول الدفاع عن اللغة العربية، وكان عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وقال فضيل، والذي يُعتبر بدوره من المدافعين وبقوة عن تمكين اللغة العربية بالجزائر، بأن عثمان سعدي كان رفقة عضو اللجنة المركزية، المرحوم عبد القادر حجار من “أشرس المدافعين عن قضايا اللغة العربية”، وهو ما جعله يصف وفاته “بأن اللغة العربية بموت سعدي، فقدت ركنا من أركانها المهمة”.

ويتذكر محدثنا، موقفا له مع الفقيد عثمان سعدي، فقال “كنت ألتقيه في جميع المناسبات خاصة التكريمات، وفي إحدى المرّات حضر إلى مناسبة تكريمي من طرف مجمع الشروق، وأثناءها تكلم عن أهمية المدرسة الأساسية، والتي كانت محل انتقادات وقتها من طرف بعض الأطراف، وذكر بأنّ بناته تعلمن في المدرسة الأساسية، وتخرجن بتفوق، وهن الآن بمناصب مرموقة خارج الوطن”. وترحم فضيل على عثمان سعدي، طالبا له الرحمة

والمغفرة، من المولى سبحانه عز وجل، وأن يكون من عباده الصالحين.