عبد الكريم بيرة مناجيرا عاما لوفاق سطيف.. بصلاحيات واسعة

تم تقديمه الأحد لوسائل الإعلام

قدّمت، الأحد، إدارة وفاق سطيف، عبد الكريم بيرة، كمدير رياضي وناطق رسمي للفريق، في الندوة الصحفية التي انعقدت بمركز التكوين الخاص بشركة “سونلغاز” ببن عكنون بأعالي العاصمة، و التي تم من خلالها تسليم المهام بين بن جاب الله وعبد الكريم بيرة.

وكشف المدير العام لشركة وفاق سطيف، نبيل قواسمية، عن مشروع الفريق في المستقبل من خلال التعاقد مع عبد الكريم بيرة، مؤكدا سعادته بضم المدرب السابق لعدة أندية جزائرية، الذي ستكون له مساهمة فعّالة في إعادة الفريق إلى سابق عهده، بسبب تطابق آفاق الإدارة مع تطلعات بيرة، ورغبة الإدارة في إعادة “النسر السطايفي” إلى الواجهة سواء فنيا أو إداريا، بإعطاء صبغة احترافية حقيقية للفريق.

وأكد المدير العام لشركة الوفاق، على ضرورة بعث الفئات السنية ووضع كل الإمكانيات اللازمة من أجل إبراز لاعبين يستطيعون دعم الفريق مستقبلا، من خلال إنشاء فضاءات تدريبية من مرتكز تدريب وتكوين يستطيع من خلاله الوفاق الاستفادة منه على المدى المتوسط و البعيد.

وعبّر عبد الكريم بيرة عن سعادته بالثقة التي وضعت في شخصه من قبل المدير العام لشركة “سونلغاز”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن المفاوضات لم تكن وليدة اليوم، بل تمت في سرية خلال الأيام الماضية، معربا في الوقت ذاته عن أهمية المشروع الذي تم اقتراحه عليه من طرف إدارة الوفاق، مستحضرا ذكرياته في التجارب التي خاضها مع نادي الهضاب لثلاث مرات سابقة.

وأصر بيرة على ضرورة التعامل بذكاء في تطبيق المشروع، من أجل استفادة الفريق على كل النواحي من خلال العمل بالإمكانيات التي يحوزها الفريق، معرجا في الوقت ذاته على الصلاحيات الممنوحة له من خلال تنظيم كل ما هو تقني والعمل في اتجاه واحد في مختلف الفئات، إضافة إلى فريق الأكابر الذي ستكون له الفرصة في إبداء رأيه خلال الانتدابات والتسريحات في المستقبل.

كما عاد المدرب السابق لأندية نصر حسين داي، مولودية الجزائر وغيرها من الأندية، لما يقدمه الوفاق والمرتبة التي يحتلها في الترتيب العام، مؤكدا على أن تغيير المدربين أثّر بشكل كبير على مستوى الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى تأخر استلام شركة “سونلغاز” لتسيير النادي، ما جعل مأمورية استقدام لاعبين جيّدين صعبة بالنظر لشغور السوق في تلك الفترة من لاعبين بمستوى كبير.