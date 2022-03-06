-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بسبب التدخل في صلاحياته

عبد الكريم بيرة يستقيل من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية

ياسين معلومي
  • 174
  • 0
عبد الكريم بيرة يستقيل من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية

أعلن الأحد مدير المنتخبات الوطنية للفاف عبد الكريم بيرة استقالته من منصبه، أياما فقط بعد تعيينه من طرف رئيس الاتحاد شرف الدين عمارة. وصرح بيرة لمقربيه أن السبب الذي جعله يرمي المنشفة أن أمورا حدثت على مستوى المديرية التي كان يشرف عليها لا تتماشى مع ضميره المهنى وقناعاته الشخصية، من دون ذكرها، أرغمته على الانسحاب، مشيرا أيضا إلى التدخل في صلاحياته والمهام التي أوكلت إليه.

وشكر بيرة رئيس الفاف على الثقة التي وضعها في شخصه، معتبرا أن مبادئه لا تسمح له بمواصلة العمل مع الاتحاد، متمنيا النجاح لخليفته.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن أمس في بيان له نشر على الموقع الرسمي للفاف استقالة عبد الكريم بيرة كمدير فني للمنتخبات الوطنية لأسباب شخصية.

وكان بيرة على وشك تدريب أحد أندية القسم المحترف الأول، لكنه فضل منصب مدير فني وطني، الذي غادره أياما فقط من تعيينه.

ويعتبر عبد الكريم بيرة ثاني تقني يغادر الفاف في ظرف أقل من شهر بعد إنهاء مهام المدير الفني الوطني السابق عامر شفيق ونائبه عبد الكريم بن عودة.

وحسب مصدر مقرب من الفاف فإن هيئة عمارة بصدد البحث عن خليفة لبيرة وقد يكون بنسبة كبيرة أحد الذين قدموا ترشحهم لشغل منصب المدير الفني الوطني، وعددهم 26 تقنيا يتقدمهم مزيان ايغيل، عزالدين آيت جودي، حسين زكري، عبد العالي إيريدير، مصطفى بسكري، محمد ميخازني، وأسماء أخرى.

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من رئيس الفاف شرف الدين عمارة أنه كلف أحد مقربيه للاتصال بالتقني سعيد حدوش لمعرفة مدى استعداده للعمل من جديد في المديرية الفنية الوطنية، علما أن حدوش سبق له وأن عينه الرئيس محمد روراوة سنة 2013 مديراً فنياً للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

مقالات ذات صلة
الفاف تطلب تفسيرات من عصام عبد الفتاح بسبب عدم تعيين الحكمات الجزائريات

الفاف تطلب تفسيرات من عصام عبد الفتاح بسبب عدم تعيين الحكمات الجزائريات

محرز والسيتي في مواجهة ساوثهامبتون

محرز والسيتي في مواجهة ساوثهامبتون

مدرب الميلان: بن ناصر عاد مُحبطا من الكاميرون

مدرب الميلان: بن ناصر عاد مُحبطا من الكاميرون

إيتو وسونغ يتجهان لإحداث ثورة على تشكيلة الكاميرون

إيتو وسونغ يتجهان لإحداث ثورة على تشكيلة الكاميرون

فتحي نورين: لم تعد هناك حجة لمعاقبتي بعد أزمة أوكرانيا (فيديو)

فتحي نورين: لم تعد هناك حجة لمعاقبتي بعد أزمة أوكرانيا (فيديو)

الهدف خارج الديار سيكون حاسما في مباريات السد الإفريقية

الهدف خارج الديار سيكون حاسما في مباريات السد الإفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد