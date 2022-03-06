عبد الكريم بيرة يستقيل من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية

بسبب التدخل في صلاحياته

أعلن الأحد مدير المنتخبات الوطنية للفاف عبد الكريم بيرة استقالته من منصبه، أياما فقط بعد تعيينه من طرف رئيس الاتحاد شرف الدين عمارة. وصرح بيرة لمقربيه أن السبب الذي جعله يرمي المنشفة أن أمورا حدثت على مستوى المديرية التي كان يشرف عليها لا تتماشى مع ضميره المهنى وقناعاته الشخصية، من دون ذكرها، أرغمته على الانسحاب، مشيرا أيضا إلى التدخل في صلاحياته والمهام التي أوكلت إليه.

وشكر بيرة رئيس الفاف على الثقة التي وضعها في شخصه، معتبرا أن مبادئه لا تسمح له بمواصلة العمل مع الاتحاد، متمنيا النجاح لخليفته.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن أمس في بيان له نشر على الموقع الرسمي للفاف استقالة عبد الكريم بيرة كمدير فني للمنتخبات الوطنية لأسباب شخصية.

وكان بيرة على وشك تدريب أحد أندية القسم المحترف الأول، لكنه فضل منصب مدير فني وطني، الذي غادره أياما فقط من تعيينه.

ويعتبر عبد الكريم بيرة ثاني تقني يغادر الفاف في ظرف أقل من شهر بعد إنهاء مهام المدير الفني الوطني السابق عامر شفيق ونائبه عبد الكريم بن عودة.

وحسب مصدر مقرب من الفاف فإن هيئة عمارة بصدد البحث عن خليفة لبيرة وقد يكون بنسبة كبيرة أحد الذين قدموا ترشحهم لشغل منصب المدير الفني الوطني، وعددهم 26 تقنيا يتقدمهم مزيان ايغيل، عزالدين آيت جودي، حسين زكري، عبد العالي إيريدير، مصطفى بسكري، محمد ميخازني، وأسماء أخرى.

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من رئيس الفاف شرف الدين عمارة أنه كلف أحد مقربيه للاتصال بالتقني سعيد حدوش لمعرفة مدى استعداده للعمل من جديد في المديرية الفنية الوطنية، علما أن حدوش سبق له وأن عينه الرئيس محمد روراوة سنة 2013 مديراً فنياً للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.