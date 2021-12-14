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رياضة

عبد الكريم مدوار لخلافة نفسه

الشروق الرياضي
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عبد الكريم مدوار لخلافة نفسه

بات عبد الكريم مدوار، الرئيس المؤقت للرابطة المحترفة الجزائرية، قاب قوسين أو أدنى من الاستمرار في منصبه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.

وكانت لجنة دراسة ملفات الترشح، وافقت على ترشح عبد الكريم مدوار، عكس منافسه عز الدين أعراب، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، الذي رفض ملفه بسبب عدم استيفائه للشروط القانونية. ذات المصادر، أكدت أن عز الدين أعراب قرر عدم الاستسلام وسيتقدم بطعن للجنة الطعون ضد قرار إسقاط ملفه من سباق الفوز برئاسة الرابطة المحترفة، على أن يتم دراسة طلبه في الساعات القليلة القادمة.

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